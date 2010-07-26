Матч Польща - Україна обслужить головне суддівське відкриття ЧС-2010

13:49, 26 липня 2010
Спорт
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Ініціатива поляків

Головне суддівське відкриття минулого чемпіонату світу - узбецький арбітр Ірматов - розсудить збірні України і Польщі.

Нагадаємо, четвертого вересня у Варшаві відбудеться товариський матч між збірними країн-господинь Євро-2012.

Як повідомляє суддівський портал Узбекистану uzreferee.com, з ініціативою запрошення на поєдинок саме Равшана Ірматова виступила Федерація футболу Польщі.

Football.ua

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