Моурінью відправляє легенду «Реала» на пенсію
09:56, 26 липня 2010Спорт
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З 8-ми років служив вірою й правдою
|Жозе Моурінью
Слідом за багаторічним лідером «вершкових» - Раулем, «галактікос» залишає ще один футболіст, який з восьми років служив мадридському клубу вірою та правдою – Гуті.
І якщо Рауль продовжить кар’єру в Бундеслізі – в клубі «Шальке», то ось Гутьєррес обрав для себе більш скромний «Бешикташ». Гуті навіть на прощальній прес-конференції продемонстрував любов до «Реала» – поставившись із розумінням до змін, які повинні привести мадридців до колишніх висот.
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