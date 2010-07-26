Жозе Моурінью відправляє легенду «Реала» на пенсію.

Слідом за багаторічним лідером «вершкових» - Раулем, «галактікос» залишає ще один футболіст, який з восьми років служив мадридському клубу вірою та правдою – Гуті.

І якщо Рауль продовжить кар’єру в Бундеслізі – в клубі «Шальке», то ось Гутьєррес обрав для себе більш скромний «Бешикташ». Гуті навіть на прощальній прес-конференції продемонстрував любов до «Реала» – поставившись із розумінням до змін, які повинні привести мадридців до колишніх висот.

ICTV