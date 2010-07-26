Результати 3-го туру Чемпіонату України з футболу
06:20, 26 липня 2010Спорт
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Дніпро - одноосібний лідер
Сьогоднішніми матчами закінчився 3-й тур Чемпіонату України з футболу.
Карпати - Металург З 1:0 (Федецький 55)
Оболонь - Ворскла 0:1 (Сачко 8).
Шахтар - Зоря 1:0 (Чигринський 87).
Нагадаємо, що раніше зіграли
Таврія - Металург Д 2:1 (Ковпак 10, Ідахор 62 - Мхітарян 75)
Арсенал - Севастополь 0:1 (Худобяк 71)
Іллічівець - Дніпро 1:4 (Антонов 43 - Коноплянка 6, Селезньов 15, 72, Феррейра 68).
Металіст - Динамо 1:2 (Фініньо 45 - Шевченко 55 пен., Гармаш 65)
Волинь - Кривбас 0:0.
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Тепер Дніпро має 9 очок, Шахтар і Динамо - по 7.
Арсенал і Ворскла – по 6, Севастополь – 5, Металург Д, Металіст, Карпати, Іллічівець – по 4.
Таврія – 3, Кривбас - 2, Металург З, Зоря, Оболонь, Волинь - 1 очко.
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