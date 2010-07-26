Результати 3-го туру Чемпіонату України з футболу

Дніпро - одноосібний лідер

Сьогоднішніми матчами закінчився 3-й тур Чемпіонату України з футболу. Карпати - Металург З 1:0 (Федецький 55) Оболонь - Ворскла 0:1 (Сачко 8). Шахтар - Зоря 1:0 (Чигринський 87). Нагадаємо, що раніше зіграли Таврія - Металург Д 2:1 (Ковпак 10, Ідахор 62 - Мхітарян 75) Арсенал - Севастополь 0:1 (Худобяк 71) Іллічівець - Дніпро 1:4 (Антонов 43 - Коноплянка 6, Селезньов 15, 72, Феррейра 68). Металіст - Динамо 1:2 (Фініньо 45 - Шевченко 55 пен., Гармаш 65) Волинь - Кривбас 0:0. *** Тепер Дніпро має 9 очок, Шахтар і Динамо - по 7. Арсенал і Ворскла – по 6, Севастополь – 5, Металург Д, Металіст, Карпати, Іллічівець – по 4. Таврія – 3, Кривбас - 2, Металург З, Зоря, Оболонь, Волинь - 1 очко.

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