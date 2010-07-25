Тимощук: "Тепер я знаю, чого мені чекати"

Наставник чемпіонів Німеччини Луї ван Галь нещодавно заявив, що Тимощукові краще шукати собі нову команду. Минулого сезону Тимощук, який перебрався до «Баварії» з пітерського «Зеніту», доволі рідко виходив на поле в стартовому складі.

«Мені дуже подобається в Мюнхені, це одне з кращих міст у світі. Мені просто хочеться частіше виходити на полі. У футболі, як і в житті, все може змінитися дуже швидко. На початку свого перебування в «Баварії» я, напевно, був не дуже впевнений у собі, проте тепер ці труднощі подолано, і я знаю, чого мені чекати.

Справи для мене справді складалися не кращим чином. Вперше в своїй кар`єрі я опинився за ситуації, коли не завжди виходив в основі і не проводив на полі всі 90 хвилин. Проте я хочу довести тренерові, що здатний на багато що, і на тренуваннях я віддаюся роботі на 100 відсотків», - цитує офіційний сайт «Баварії» football.ua.

З останнім твердженням Тимощука згоден навіть Ван Галь, який заявив, що на тренуваннях українець працює на повну. Проте наявність в команді улюбленця тренера і його співвітчизника Марка ван Боммеля, який виступає з Тимощуком на одній позиції, а також Бастіана Швайнштайгера, який поступово перетворився на одного з кращих у світі центральних півзахисників, залишає шанси Анатолія на місце в стартовому складі, як і раніше, доволі скромними.