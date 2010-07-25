Руслан Пономарьов переміг на шаховому турнірі

Українець Руслан ПОНОМАРЬОВ став переможцем шахового турніру в Дортмунді, участь в якому брали шість гросмейстерів.

Як передає РІА “Новости”, перед завершальним 10-м туром Р.ПОНОМАРЬОВ випереджав найближчих переслідувачів на одне очко, і в поєдинку з в`єтнамцем Ле Куанг ЛЬЄМОМ українцеві достатньо було зіграти білими внічию. Так і сталося: мирний договір суперники підписали на 42-му ході.

Росіянин Володимир КРАМНИК, який вважався фаворитом у боротьбі за головний приз, але невдало провів турнір, завершив виступ перемогою над азербайджанцем Шахріяром МАМЕДЬЯРОВИМ. Набравши 5 очок, В.КРАМНИК пропустив вперед у підсумковій таблиці Р.ПОНОМАРЬОВА (6,5) і Ле Куанг ЛЬЄМА (5,5).