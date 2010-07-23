Результати матчів 3-го туру Чемпіонату України з футболу

Динамо до завтра лідер першості

Сьогоднішніми матчами почався 3-й тур Чемпіонату України з футболу. Металіст - Динамо 1:2 (Фініньо 45 - Шевченко 55 пен., Гармаш 65) Волинь - Кривбас 0:0. Тепер у Динамо 7 очок, Металіста - 4, Кривбаса - 2, Волині - 1 очко. Тур продовжиться завтра матчами (набрані очки): Таврія (0) - Металург Д (4) Арсенал (6) - Севастополь (2) Іллічівець (4) - Дніпро (6) ... а післязавтра Карпати (1) - Металург З (1) Оболонь (1) - Ворскла (3) Шахтар (4) - Зоря (1)

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