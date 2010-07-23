Результати матчів 3-го туру Чемпіонату України з футболу
22:54, 23 липня 2010Спорт
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Динамо до завтра лідер першості
Сьогоднішніми матчами почався 3-й тур Чемпіонату України з футболу.
Металіст - Динамо 1:2 (Фініньо 45 - Шевченко 55 пен., Гармаш 65)
Волинь - Кривбас 0:0.
Тепер у Динамо 7 очок, Металіста - 4, Кривбаса - 2, Волині - 1 очко.
Тур продовжиться завтра матчами (набрані очки):
Таврія (0) - Металург Д (4)
Арсенал (6) - Севастополь (2)
Іллічівець (4) - Дніпро (6)
... а післязавтра Карпати (1) - Металург З (1)
Оболонь (1) - Ворскла (3)
Шахтар (4) - Зоря (1)
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