Тренер збірної Франції виключив з команди всіх учасників ЧС у ПАР
22:21, 23 липня 2010Спорт
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Лоран Блан почав "з нуля"
Новий тренер збірної Франції з футболу Лоран Блан виключив з команди всіх 23 учасників чемпіонату світу в ПАР. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.
Як довго триватиме "вигнання" футболістів, серед яких такі відомі гравці, як Франк Рібері і Ніколя Анелька, невідомо. Повідомляється лише, що Блан не візьме жодного гравця з тих, які брали участь у ЧС, на товариський матч з Норвегією 11 серпня в Осло.
З чим пов`язано рішення Лорана Блана, не уточнюється. Проте, ймовірно, тренер збірної, змінивши на цій посаді Раймона Доменека, намагається побудувати нову команду замість тієї, яка провалилася в ПАР.
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