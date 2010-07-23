Тренер збірної Франції виключив з команди всіх учасників ЧС у ПАР

Новий тренер збірної Франції з футболу Лоран Блан виключив з команди всіх 23 учасників чемпіонату світу в ПАР. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

Як довго триватиме "вигнання" футболістів, серед яких такі відомі гравці, як Франк Рібері і Ніколя Анелька, невідомо. Повідомляється лише, що Блан не візьме жодного гравця з тих, які брали участь у ЧС, на товариський матч з Норвегією 11 серпня в Осло.

З чим пов`язано рішення Лорана Блана, не уточнюється. Проте, ймовірно, тренер збірної, змінивши на цій посаді Раймона Доменека, намагається побудувати нову команду замість тієї, яка провалилася в ПАР.