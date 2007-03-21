Блохін буде щасливий, якщо матч з Фарерами перенесуть

Матч з командою Фарерських островів варто було б перенести. Про це заявив сьогодні на прес-конференції наставник футбольної збірної України Олег Блохін, повідомляє "Главред".

Зокрема, Блохін сказав: «Я вважаю, що грати треба в нормальних погодних умовах. І буду щасливий, якщо матч з Фарерами перенесуть. Хоча є передчуття, що доведеться туди летіти.Там посидимо і, не зігравши, полетимо назад. У підсумку, 15 годин у дорозі дарма. Італія і Франція могли б піти на поступки і не вимагати нашого поєдинку в таких жахливих погодних умовах».

Як вже повідомлялося, Федерація футболу Фарерських островів виступила з пропозицією відмінити матч зі збірною України 22 березня, оскільки Фарери замело снігом. Футбольне поле під глибоким снігом. Суперники по групі – Франція та Італія виступають проти перенесення матчу.