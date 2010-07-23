Бій Кличка з Повєткіним скасовано

Боксерський поєдинок між чемпіоном світу з боксу у важкій вазі за версіями IBF (Міжнародна боксерська федерація) і WBO (Світова боксерська організація) українцем Володимиром Кличком і росіянином Олександром Повєткіним скасовано. Про це 22 липня повідомляє ESPN з посиланням на менеджера Кличка Бернда Бенте (Bernd Boente).

Бій між Кличком і Повєткіним мав відбутися у Франкфурті-на-Майні 11 вересня 2010. Проте тепер, за рішенням IBF, росіянин виключається з першої десятки рейтингу федерації, у зв`язку з чим Кличко може провести бій з іншим претендентом на титул, зазначає FightNews.com.

Як повідомлялося раніше, найвірогіднішою заміною Повєткіна у вересневому поєдинку з Кличком є перспективний нігерійський боксер Семюел Пітер, якого українець вже перемагав 2005 року.

Що стосується Повєткіна, то санкції IBF проти нього зумовлені, крім іншого, нез`явою росіянина на прес-конференцію, присвячену бою з Кличком, що відбулась у Франкфурті 19 липня 2010 року. Крім того, як стало відомо, Повєткін не підписав контракт на бій у встановлений для цього термін. Свою відсутність на прес-конференції Повєткін пояснив хворобою. Коментарів з команди росіянина щодо другої частини претензії IBF поки що не було, зазначає Лента.ру.