Карпати проходять до наступного раунду Ліги Європи

Львівські Карпати в домашньому матчі другого відбірного раунду Ліги Європи зустрічалися з ісландським Рейк`явіком. Матч, який почався, здавалося б, легко, в другому таймі загострився.

Карпати - Рейк`явік - 3:2 (Зеньов 2, Федецький 25, Б.Баранець 69 - Фіннбогасон 61, 65).

За наслідками двох зустрічей (перший результат 3:0 на користь Карпат) до третього відбірного раунду проходять львів`яни.

29 липня їх чекає гра з грузинською командою Зестафоні, яка програла сьогодні Дуклі (Банська Бистриця) 0:1, але виграла за сумою матчів 3:1.

Того ж дня Дніпро гратиме з командою Спартак (Златибор-Вода, Сербія), яка пройшла до 3-го раунду завдяки сьогоднішній перемозі 2:0 над Діфферданжем: сума двох ігор 5:3.