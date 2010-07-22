Українські шаблістки стали Чемпіонками Європи

Олімпійські чемпіонки, чинні чемпіонки світу і Європи знову підтвердили свій високий клас, вигравши Чемпіонат Європи в Лейпцигу, повідомляє Точка.нет.

У фінальному поєдинку командного турніру шаблісток на ЧЄ з фехтування збірна України перемогла своїх одвічних суперниць - команду Росії.

Олена Хомрова, Галина Пундик та Ольга Харлан блискуче провели фінал, здобувши перемогу з рахунком 45:38.

Отже, збірна України захистила титул чемпіонок Європи, здобутий 2009 року. Додамо, що запасною у фіналі була Ольга Жовнір.

Останніми медалі ЧЄ в Лейпцигу розіграли шпажисти. Збірна України (Максим Хворост, Дмитро Карюченко, Богдан Нікішин, Ігор Рейзлін), яка вийшла у фінал, перемігши сильні команди Франції та Німеччини, поступилася угорцям з рахунком 39:45 і здобула срібні медалі.

Таким чином, Україна везе з Німеччини чотири медалі - одну золоту, дві срібні (друга у чоловічої команди шаблістів) і одну бронзову (Олег Штурбабін, шабля).

Переможцями у командному заліку стали італійці (5 золотих, 2 срібні і 3 бронзові нагороди), у росіян також 10 медалей (2-4-4), третіми у неофіційному командному заліку ЧЄ стали німці (1-2-3).