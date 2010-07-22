"Манчестер Юнайтед" залишився найдорожчою командою в світі

Британський футбольний клуб "Манчестер Юнайтед" зберіг лідерство в рейтингу найдорожчих спортивних команд світу. Як зазначено в рейтингу журналу Forbes, оприлюдненому 21 липня, нинішня ринкова вартість “МЮ” становить 1,83 мільярда доларів, а дохід за рік - 459 мільйонів.

Друге місце упорядники рейтингу віддали команді з американського футболу "Даллас Ковбойз" (Dallas Cowboys), капіталізацію якої оцінено в 1,65 мільярда доларів. Водночас прибуток "Ковбойз" істотно нижчий за аналогічний показник "Манчестера" - 280 мільйонів.

Замикає трійку лідерів бейсбольна команда "Нью-Йорк Янкіз" з ринковою вартістю в 1,6 мільярда доларів і прибутком в 441 мільйон. Традиційний бізнес-конкурент "Манчестер Юнайтед" - мадридський "Реал" - у цій версії рейтингу спустився на шосте місце, пропустивши вперед клуби з американського футболу "Вашингтон Редскінз" і "Нью-Інгленд Петріотс". Вартість "Реала" становить 1,32 мільярда доларів, але за розміром прибутку іспанський клуб випередив "Манчестер" - 563 мільйони доларів.

Автори дослідження не обійшли стороною і індивідуальні фінансові спортсменів. Найвище оплачуваним спортсменом, як і в рейтингу Sports Illustrated, визнаний гольфист Тайгер Вудс. Слідом за ним ідуть боксер Флойд Мейуезер і баскетболіст Кобі Брайант.

Рейтинг SportsMoney 50-50 складено Forbes вперше. При складанні рейтингу враховувалися команди і спортсмени, що представляють п`ять різних видів спорту - американський футбол, бейсбол, баскетбол, футбол і мотогонки. У результаті найбільше представництво в рейтингу дісталося американському футболові - до списку були включені всі 32 команди з Національної футбольної ліги США.

Лента.ру