Скільки коштують квитки на матч Динамо - Гент
08:36, 21 липня 2010Спорт
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До кас можна йти сьогодні
Наступного тижня матчем у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіона проти "Гента" підопічні Валерія Газзаєва відкриють черговий європейський сезон. Прес-служба кияноприлюднила час початку матчів "Динамо" та "Гента", а також вартість квитків.
3-й раунд кваліфікації Ліги чемпіонів. Перший матч
"Динамо" - "Гент"
27 липня. Стадіон "Динамо" ім.Валерія Лобановського. Початок о 20:00.
Квитки на гру надійдуть до кас стадіону в середу вранці. Їхня вартість - 40, 60, 80 і 100 гривень, залежно від обраного сектора.
3-й раунд кваліфікації Ліги чемпіонів. Матч-відповідь
"Гент" - "Динамо"
4 серпня. Стадіон "Жюль Оттен". Початок о 21:30
Вартість дорослого квитка від 15 до 90 євро.
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