Скільки коштують квитки на матч Динамо - Гент

Наступного тижня матчем у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіона проти "Гента" підопічні Валерія Газзаєва відкриють черговий європейський сезон. Прес-служба кияноприлюднила час початку матчів "Динамо" та "Гента", а також вартість квитків.

3-й раунд кваліфікації Ліги чемпіонів. Перший матч

"Динамо" - "Гент"

27 липня. Стадіон "Динамо" ім.Валерія Лобановського. Початок о 20:00.

Квитки на гру надійдуть до кас стадіону в середу вранці. Їхня вартість - 40, 60, 80 і 100 гривень, залежно від обраного сектора.

3-й раунд кваліфікації Ліги чемпіонів. Матч-відповідь

"Гент" - "Динамо"

4 серпня. Стадіон "Жюль Оттен". Початок о 21:30

Вартість дорослого квитка від 15 до 90 євро.