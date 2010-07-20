Через спеку змістили в часі кілька матчів 3 та 4 туру Прем`єр-ліги

У зв’язку зі встановленням в Україні надзвичайної спеки і з метою запобігання нанесення шкоди здоров’ю учасників матчу та вболівальників на трибунах дирекція Прем’єр-ліги на виконання розпорядження президента ПЛ Віталія Данілова переглянула час початку зустрічей найближчих турів Епіцентр Чемпіонату України.

Дирекцією були проаналізовані дані національного Гідрометцентру та світових синоптичних агенцій щодо прогнозу погоди у містах, в яких передбачене проведення поєдинків Чемпіонату.

Зважаючи на вищевикладене, було прийняте рішення про зміщення часу початку наступних матчів:

3 тур. 25 липня. «Оболонь» − «Ворскла» з 16:00 на 19:00.

4 тур. 30 липня. «Арсенал» − «Шахтар» з 17:00 на 18:00.

4 тур. 31 липня. «Севастополь» − «Динамо» з 16:00 на 18:00.

4 тур. 31 липня. «Металург» З. − «Волинь» з 18:00 на 20:00.

4 тур. 1 серпня. «Зоря» − «Карпати» з 16:00 на 17:30.

Інші матчі 3-4 турів розпочнуться у встановлений раніше час. За прогнозами синоптиків температура повітря у містах їх проведення у необхідний часовий проміжок не перевищуватиме +27С.

Офіційний сайт ПЛ