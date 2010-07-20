Суркіс каже, що треба припинити грати матчі в спеку

Президент Федерації футболу України Григорій Суркіс впевнений, що варто припинити грати матчі Прем`єр-Ліги в 40-градусну спеку.

"Треба визначити, в яку пору року взагалі припустимо проводити матчі чемпіонату. При такій температурі не можна грати, ми не можемо ризикувати.

Приміром, у Росії, незважаючи на вимоги телеканалів, матчі перенесли на більш пізніший час. Це не критика на адресу прем`єр-ліги, а насамперед турбота про футболістів і публіку", - зазначив Суркіс.

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