Суркіс каже, що треба припинити грати матчі в спеку
10:22, 20 липня 2010Спорт
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Президент ФФУ наводить приклад Росії
Президент Федерації футболу України Григорій Суркіс впевнений, що варто припинити грати матчі Прем`єр-Ліги в 40-градусну спеку.
"Треба визначити, в яку пору року взагалі припустимо проводити матчі чемпіонату. При такій температурі не можна грати, ми не можемо ризикувати.
Приміром, у Росії, незважаючи на вимоги телеканалів, матчі перенесли на більш пізніший час. Це не критика на адресу прем`єр-ліги, а насамперед турбота про футболістів і публіку", - зазначив Суркіс.
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