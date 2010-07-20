Футболіст мало не вбив арбітра просто на полі

Незгодний з рішеннями арбітра футболіст спробував задушити суддю прямо на полі.

Інцидент стався під час матчу другого дивізіону чемпіонату Чилі між командами "Депортес Консепьсон" і "Рейнджерс". За рахунку 1:0 на користь "Депортес" арбітр Марсело Мірандо просив гравців лідируючої команди чотири рази (!) перебивати пенальті, і в останній спробі м`яч перетнув-таки лінію воріт.

Гравці "Рейнджерс" не згодилися з таким свавіллям і почали чинити тиск на арбітра. Ну, а коли за хвилину суддя показав другу жовту картку "рейнджерові" Хоче Педросі, останній схопив арбітра ззаду за шию і почав душити.

Гравець насправді хотів завершити задумане, тому судді знадобилося чимало часу, щоб відійти від нападу, коли одноклубники змогли відтягнути Педросу. У результаті матч був дограний (з рахунком 3:0 переміг "Депортес"), а душитель потрапив до поліцейської дільниці. Йому пред`явлено звинувачення в замаху на вбивство.

РосБізнесКонсалтинг