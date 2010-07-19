Повєткін списав Кличків у "минуле боксу"

Поки Кличко-старший лише домовляється про свій поєдинок з Валуєвим, Володимир уже готується до бою проти іншого росіянина - Олександра Повєткіна.

Нагадаємо, цей поєдинок відбудеться 11 вересня в німецькому Франкфурті.

- Мені довелося довго чекати цього шансу, і тепер я збираюся відбити всі пояси братів Кличків. Зараз я тренуюся в США, працюю з десятьма спаринг-партнерами, деякі з яких - колишні чемпіони світу, - говорить Повєткін. - Це найважливіший бій у моїй кар`єрі, тому я буду готовий до нього краще, ніж будь-коли. Прийшов мій час, я - майбутнє суперважкого дивізіону. А Клички - у минулому...

Володимир на такі заяви реагує спокійно і стверджує, що зможе захистити свої чемпіонські пояси.

- Бій буде непростим, але я не сумніваюся, що зможу захистити титули, - говорить Кличко. - На початку своєї кар`єри я двічі бився у Франкфурті і обидва рази переміг, тепер з нетерпінням чекаю ще одного бою на цьому чудовому стадіоні.

КП в Україні