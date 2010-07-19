Українець виборов бронзу на чемпіонаті Європи з фехтування

На чемпіонаті Європи з фехтування, що триває у місті Лейпциг (Німеччина), українці здобули першу нагороду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національного олімпійського комітету, у змаганнях шаблістів Олег ШТУРБАБІН виборов бронзову медаль. У півфінальному поєдинку українець поступився господарю змагань Ніколасу ЛІМБАХУ 8-15.

Як повідомлялося, у чемпіонаті Європи з фехтування у Лейпцигу беруть участь 425 спортсменів із 39 країн. Україну на цьому форумі представляють 25 фехтувальників.