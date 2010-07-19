Марадона зіграє у футбол із Чавесом

Президент Венесуели Уго Чавес заявив у неділю, що Дієго Марадона найближчими днями відвідає Каракас і зіграє з ним у футбол. "Мені дзвонив Марадона, який приїде в країну у понеділок або вівторок. Він сказав мені, що хоче побувати в нас. Я запропонував йому зіграти у футбол і софтбол, він погодився", - повідомив Чавес у своїй щотижневій телепрограмі "Алло, президент". Минулої неділі аналогічна телепрограма була скасована, оскільки в цей час транслювався фінальний матч чемпіонату світу з футболу. Головний тренер аргентинців Дієго Марадона не спілкувався з пресою від третього липня, коли після програшу в чвертьфіналі команді Німеччини з рахунком 4:0 він заявив, що його час в збірній закінчився. Тим часом, керівництво Аргентинської футбольної асоціації (AFA) запропонувало йому новий контракт до "фінального свистка на ЧС-2014 у Бразилії". Було офіційно оголошено, що Марадона прийме остаточне рішення у вівторок-середу після зустрічі з главою AFA Хуліо Грондоною. Востаннє Дієго відвідував Венесуелу минулого року в рамках "святкувань 10-річного ювілею боліваріанської революції". Тоді в Каракасі на стадіоні Бріхідо Іріарте (Brigido Iriarte) він дав урок майстерності молодим венесуельським футболістам. Зірка світового футболу неодноразово зізнавався в тому, що є прихильником Уго Чавеса і навіть обіцяв додати його портрет до своєї колекції татуювань (у нього вже витатуйовані Ернесто Че Гевара і Фідель Кастро). Марадона кілька років прожив на Кубі, де лікувався від наркотичної залежності. Там він подружився з Фіделем Кастро, який у свою чергу є близьким союзником Уго Чавеса

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