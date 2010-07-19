Результати 2-го туру Чемпіонату України з футболу

06:46, 19 липня 2010
Спорт
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Воротар запорожців неодноразово рятував гру

Сьогоднішніми матчами закінчився 2-й тур Чемпіонату України з футболу:

Зоря - Арсенал 0:2 (Хомин 55, Шацьких 81 пен.)

Дніпро - Волинь 2:0 (Селезньов 33, Гоменюк 50)

Металург З - Шахтар 1:1 (Алозіє 35 - Фернандіньо 69).

Кривбас - Карпати 0:0.

Нагадаємо, що раніше відбулися матчі

Динамо – Таврія 2:1 (Єременко 14, Шевченко 17 пен. - Ідахор 23)

Севастополь - Металіст 0:0

Ворскла - Іллічівець 1:3 (Сачко 90+1 - Антонов 22, Пуканич 55, Ярошенко 71)

Металург Д - Оболонь 3:0 (Годін 23, Морозюк 34, Мхітарян 89).

Після двох турів дві команди - Арсенал і Дніпро - не втратили очок і очолили таблицю, п`ять команд - Металург Д, Іллічівець, Динамо, Металіст, Шахтар - набрали по 4 очки.

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