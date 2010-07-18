Суркіс: якщо Мілевський не хоче грати, сяде на лавку

Президент ФК “Динамо” (Київ) Ігор Суркіс залишився незадоволений грою киян проти Таврії.

- У футболі потрібно забити в першому таймі п`ять м`ячів, і тільки потім відпочивати, експериментувати, дивитися, перебудовуватися. А ми граємо так, ніби ми чемпіони світу - п`ятками, заднім місцем, чим завгодно, - сказав Ігор Суркіс. - Ярмоленко тричі виходить сам-на-сам з воротарем і не забиває. Шевченко краще - пенальті заробив, забити зміг. Мілевському треба думати над своїми кондиціями.

Команда сама себе готує до ігор, незалежно від того, зустрічаємося ми з Таврією чи Оболонню. Футбол не терпить розхлябства, точно так, як і ніяких “якби”. Забила б Таврія на останніх хвилинах м`яч, знову усі почали б говорити, що все погано, Газзаєв поганий тренер, шукай нового і т.д.

Зрозумійте, Газзаєв готує команду. Можу вам сказати, що ще не пам`ятаю, щоб на початку сезону Динамо так добре було готове функціонально. На останніх хвилинах Маграо біжить, тому що він готовий, йому вистачає дихання. Силва також демонстрував ривки від своєї штрафної до воріт супротивника. Просто потрібно забивати, а не тільки створювати.

- Існує думка, що Мілевський не хоче грати.

- Якщо не хоче, значить, сяде на лавку.

- Крім того, він ніяк не коментує чутки щодо Зеніту, каже: "Це моя особиста справа". - Я, як президент клубу, офіційно заявляю: щодо Мілевського на даний момент не було жодної пропозиції - ні усної, ні письмової.

football.ua