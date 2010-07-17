Результати матчів 2-го туру Чемпіонату України з футболу

21:48, 17 липня 2010
Спорт
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Динамо цього разу очок не віддало

Завершилися сьогоднішні матчі 2-го туру Чемпіонату України з футболу

Динамо – Таврія 2:1 (Єременко 14, Шевченко 17 пен. - Ідахор 23)

Севастополь - Металіст 0:0

Ворскла - Іллічівець 1:3 (Сачко 90+1 - Антонов 22, Пуканич 55, Ярошенко 71)

Нагадаємо, що в п`ятницю зіграли донецький Металург і київська Оболонь. Донеччани обіграли пивоварів із рахунком 3:0 (Годін 23, Морозюк 34, Мхітарян 89).

Завтра відбудуться наступні поєдинки

Зоря - Арсенал

Дніпро - Волинь

Металург З - Шахтар

Кривбас - Карпати

 

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