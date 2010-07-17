Ахметов купить форварда лондонського «Арсеналу»?

Як повідомляє Sports.ruз посиланням на джерело, близьке до футболіста, форвард збірної Хорватії й «Арсенала» Едуардо да Сілва може стати гравцем донецького «Шахтаря».

Переговори знаходяться на фінальній стадії. Сума угоди оцінюється в 6 мільйонів фунтів. Якщо все завершиться вдало, у понеділок нападник пройде медобстеження в «Шахтарі».