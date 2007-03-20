На лідера Челсі напали фанати Тоттенхема (фото)

Асоціація футболу Англії (FA) оголосила про початок розслідування інциденту, що трапився після закінчення повторного чвертьфінального матчу на Кубок Англії між лондонськими "Тоттенхемом" і "Челсі" (1:2).

Після фінального свистка двоє вболівальників "Тоттенхема" напали на лідера "Челсі" Френка Лемпарда, причому один з фанатів встиг завдати півзахисникові удару, перш ніж відреагувала служба безпеки. Як пише видання Daily Mail, представники FA мають намір вимагати у керівництва "Тоттенхема" звіту про цей епізод.

"Такі випадки абсолютно недопустимі на футболі. Ми хочемо з`ясувати, які заходи безпеки були організовані на матчі і яке покарання чекає уболівальників, які напали на Лемпарда. Ми знаємо, що вони вже заарештовані, але розраховуємо на те, що вони більше не зможуть відвідувати футбольні матчі", - сказано в заяві Асоціації.

"На мене напали відразу двоє, - розповів після матчу Лемпард. – Один кинувся мені на спину, я спробував ухилитися, а потім його вже схопили стюарди. Думаю, уболівальник, який стрибнув на мене, був п`яний. Я вважаю, що таким фанатам не місце на футболі. З іншого боку, я можу зрозуміти стан уболівальників після такої напруженої гри".