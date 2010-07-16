Дніпро й Карпати отримали суперників у Лізі Європи

Представники України в Лізі Європи дізналися своїх суперників у третьому відбірковому раунді престижного турніру.

Якщо Карпати пройдуть ісландський бар`єр у вигляді Рейк`явіка, то в третьому кваліфікаційному раунді їм доведеться грати з переможцем пари Зестафоні (Грузія) /Дукла (Чехія), які вчора вже зіграли перший матч: 3:0 виграли грузини.

Дніпро отримає в суперники переможця пари Спартак Златібор (Сербія) /Дифферданж (Люксембург), матч яких був учора нічийним 3:3.

Football.ua