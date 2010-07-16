Київське Динамо дізналося суперника в Лізі Чемпіонів
13:31, 16 липня 2010Спорт
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Результати жеребкування
У третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів київське Динамо зустрінеться з бельгійським Гентом.
Матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів відбудуться 27/28 липня і 03/04 серпня.
Визначилися й інші пари учасників третього відбіркового раунду:
Омомія/Ренова - Зальцбург/Торсхавн
БАТЕ/Хафнарфордур - Копенгаген
Богеміанс/ТНС - Андерлехт
Партизан/Пюнік - Екранас/ХІК
АІК/Женесс Еш - Лінфілд/Русенборг
Динамо Загреб/Копер - Шериф/Динамо Тірана
Літекс/Рудар - Біркіркара/Жиліна
Левадія/Дебрецен - Базель
Актобе/Олімпі Руставі - Хапоель Тель-Авів/Железничар
Металлургс/Спарта - Інтер Баку/Лех
Зеніт - Уніря
Брага - Селтік
Аякс - ПАОК
Янг Бойз - Фенербахче
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