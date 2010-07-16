Київське Динамо дізналося суперника в Лізі Чемпіонів

13:31, 16 липня 2010
Спорт
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Результати жеребкування

Уболівальники ”Динамо” (Київ) радіють перемозі своєї команди над «Спартаком» у матчі Ліги Чемпіонів. Київ, 27 серпня У третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів київське Динамо зустрінеться з бельгійським Гентом.

Матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів відбудуться 27/28 липня і 03/04 серпня.

Визначилися й інші пари учасників третього відбіркового раунду:

Омомія/Ренова - Зальцбург/Торсхавн

БАТЕ/Хафнарфордур - Копенгаген

Богеміанс/ТНС - Андерлехт

Партизан/Пюнік - Екранас/ХІК

АІК/Женесс Еш - Лінфілд/Русенборг

Динамо Загреб/Копер - Шериф/Динамо Тірана

Літекс/Рудар - Біркіркара/Жиліна

Левадія/Дебрецен - Базель

Актобе/Олімпі Руставі - Хапоель Тель-Авів/Железничар

Металлургс/Спарта - Інтер Баку/Лех

Зеніт - Уніря

Брага - Селтік

Аякс - ПАОК

Янг Бойз - Фенербахче

Football.ua

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