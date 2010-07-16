Київське Динамо дізналося суперника в Лізі Чемпіонів

Результати жеребкування

У третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів київське Динамо зустрінеться з бельгійським Гентом. Матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів відбудуться 27/28 липня і 03/04 серпня. Визначилися й інші пари учасників третього відбіркового раунду: Омомія/Ренова - Зальцбург/Торсхавн БАТЕ/Хафнарфордур - Копенгаген Богеміанс/ТНС - Андерлехт Партизан/Пюнік - Екранас/ХІК АІК/Женесс Еш - Лінфілд/Русенборг Динамо Загреб/Копер - Шериф/Динамо Тірана Літекс/Рудар - Біркіркара/Жиліна Левадія/Дебрецен - Базель Актобе/Олімпі Руставі - Хапоель Тель-Авів/Железничар Металлургс/Спарта - Інтер Баку/Лех Зеніт - Уніря Брага - Селтік Аякс - ПАОК Янг Бойз - Фенербахче Football.ua

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