У розіграш Кубка УЕФА втрутився Великдень

Міська рада іспанського міста Севілья надіслала в УЕФА (Європейський союз футбольних асоціацій) офіційний лист з проханням перенести матч місцевого клубу в Кубку УЕФА з 5 квітня на інший день. Ігри цього турніру традиційно проводяться по четвергах, але цього разу припадають на Страсний тиждень перед Великоднем.

Як повідомляє Reuters, релігійні процесії, які проходять в Севільї кожен Страсний четвер, вважаються одними з найяскравіших в Іспанії, і в це місто приїздять люди зі всієї країни. За розкладом Кубка УЕФА "Севілья" в першому матчі 1/4 фіналу турніру має прийняти англійський "Тоттенхем" саме 5 квітня.

"Наше прохання пояснюється не тільки міркуваннями безпеки, але і бажанням виявити пошану до людей, для яких ця процесія важить дуже багато, - підкреслив офіційний представник мерії Севільї Альфонсо Родрігес Гомес де Селіс. – Кожний день Страсного тижня є для нас непростим, але четвер буває особливо важким".

Лента.ру