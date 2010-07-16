Результати матчів Ліги Європи
Зіграно перший день другого раунду
15 липня зіграні перші матчі другого відбірного раунду Ліги Європи.
Марітіму - Спортинг Фінгал 3:2
Шемрок Роверс - Бней-Єгуда 1:1
КР Рейк`явік – Карпати 0:3
ВІТ-Джорджія – Баник 0:6
Атирау – Дьор 0:2
Работнічки – Міка 1:0
Таурас - АПОЕЛ 0:3
Валлетта - Рух Хожув 1:1
ОФК - Торпедо Жодіно 2:2
Вентспілс - Тетекс 0:0
Баку - Будучност 2:1
Зестапоні - Дукла Баньська-Бистриця 3:0
Хонка - Бангор Сіті 1:1
Динамо Мінськ - Калев Силламяе 5:1
Ельфсборг - Іскра-Сталь 2:1
Горіца - Рандерс 0:3
Олімпія Бєльци - Динамо Бухарест 0:2
МЮПА - Сан-Хуліа 3:0
Аустрія Відень - Широкі Брієг 2:2
Стабек - Дніпро Могильов 2:2
Мольде - Елгава 1:0
Гефле - Динамо Тбілісі 1:2
Анортосіс - Шибеник 0:2
Лозанна-Спорт - Борац Баня-Лука 1:0
Кальмар - Дачія 0:0
Діфферданж - Спартак Златибор-Вода 3:3
Левські - Дандолк 6:0
Серкль - ТПС 0:1
Шяуляй - Вісла Краків 0:2
Зріньські - Тре Пенне 4:1
Бешикташ - Вікингур 3:0
Маккабі Тель-Авів - Могрен 2:0
Утрехт - Тірана 4:0
Брондбю - Вадуц 3:0
Судува - Рапід Відень 0:2
Відеотон - Марібор 1:1
Беса - Олімпіакос 0:5
Портадаун - Карабах 1:2
Кліфтонвілл - Цибалія 1:0
Мазервелл - Брейдаблік 1:0
Матчі-відповіді 22 липня.