Результати матчів Ліги Європи

Зіграно перший день другого раунду

15 липня зіграні перші матчі другого відбірного раунду Ліги Європи. Марітіму - Спортинг Фінгал 3:2 Шемрок Роверс - Бней-Єгуда 1:1 КР Рейк`явік – Карпати 0:3 ВІТ-Джорджія – Баник 0:6 Атирау – Дьор 0:2 Работнічки – Міка 1:0 Таурас - АПОЕЛ 0:3 Валлетта - Рух Хожув 1:1 ОФК - Торпедо Жодіно 2:2 Вентспілс - Тетекс 0:0 Баку - Будучност 2:1 Зестапоні - Дукла Баньська-Бистриця 3:0 Хонка - Бангор Сіті 1:1 Динамо Мінськ - Калев Силламяе 5:1 Ельфсборг - Іскра-Сталь 2:1 Горіца - Рандерс 0:3 Олімпія Бєльци - Динамо Бухарест 0:2 МЮПА - Сан-Хуліа 3:0 Аустрія Відень - Широкі Брієг 2:2 Стабек - Дніпро Могильов 2:2 Мольде - Елгава 1:0 Гефле - Динамо Тбілісі 1:2 Анортосіс - Шибеник 0:2 Лозанна-Спорт - Борац Баня-Лука 1:0 Кальмар - Дачія 0:0 Діфферданж - Спартак Златибор-Вода 3:3 Левські - Дандолк 6:0 Серкль - ТПС 0:1 Шяуляй - Вісла Краків 0:2 Зріньські - Тре Пенне 4:1 Бешикташ - Вікингур 3:0 Маккабі Тель-Авів - Могрен 2:0 Утрехт - Тірана 4:0 Брондбю - Вадуц 3:0 Судува - Рапід Відень 0:2 Відеотон - Марібор 1:1 Беса - Олімпіакос 0:5 Портадаун - Карабах 1:2 Кліфтонвілл - Цибалія 1:0 Мазервелл - Брейдаблік 1:0 Матчі-відповіді 22 липня.

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