Результати матчів Ліги Європи

06:55, 16 липня 2010
Спорт
3901

Зіграно перший день другого раунду

15 липня зіграні перші матчі другого відбірного раунду Ліги Європи.

Марітіму - Спортинг Фінгал 3:2

Шемрок Роверс - Бней-Єгуда 1:1

КР Рейк`явік – Карпати 0:3

ВІТ-Джорджія – Баник 0:6

Атирау – Дьор 0:2

Работнічки – Міка 1:0

Таурас - АПОЕЛ 0:3

Валлетта - Рух Хожув 1:1

ОФК - Торпедо Жодіно 2:2

Вентспілс - Тетекс 0:0

Баку - Будучност 2:1

Зестапоні - Дукла Баньська-Бистриця 3:0

Хонка - Бангор Сіті 1:1

Динамо Мінськ - Калев Силламяе 5:1

Ельфсборг - Іскра-Сталь 2:1

Горіца - Рандерс 0:3

Олімпія Бєльци - Динамо Бухарест 0:2

МЮПА - Сан-Хуліа 3:0

Аустрія Відень - Широкі Брієг 2:2

Стабек - Дніпро Могильов 2:2

Мольде - Елгава 1:0

Гефле - Динамо Тбілісі 1:2

Анортосіс - Шибеник 0:2

Лозанна-Спорт - Борац Баня-Лука 1:0

Кальмар - Дачія 0:0

Діфферданж - Спартак Златибор-Вода 3:3

Левські - Дандолк 6:0

Серкль - ТПС 0:1

Шяуляй - Вісла Краків 0:2

Зріньські - Тре Пенне 4:1

Бешикташ - Вікингур 3:0

Маккабі Тель-Авів - Могрен 2:0

Утрехт - Тірана 4:0

Брондбю - Вадуц 3:0

Судува - Рапід Відень 0:2

Відеотон - Марібор 1:1

Беса - Олімпіакос 0:5

Портадаун - Карабах 1:2

Кліфтонвілл - Цибалія 1:0

Мазервелл - Брейдаблік 1:0

Матчі-відповіді 22 липня.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter