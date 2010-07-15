Кличко-старший відмовляється від поєдинку з Валуєвим

Чемпіон світу за версією WBC (Всесвітня боксерська рада) у надважкій вазі Віталій КЛИЧКО відмовляється від поєдинку з російським боксером-важковаговиком Ніколаєм ВАЛУЄВИМ.

Про це повідомив сам В.КЛИЧКО на відео, розміщеному на сайті “Чемпіон”.

"У рингу одразу видно, ким людина є насправді. Саме цьому, напевне, Ніколай ВАЛУЄВ боїться боксувати проти мене. На наш поєдинок чекають мільйони, вони втомилися спостерігати, коли доросла людина поводить себе наче дитина”, - сказав В.КЛИЧКО.

“Ніколаю, годі боятися. Бути рабом страху - найгірший з видів рабства. Пам`ятай про це або займися іншим видом спорту”, - зауважив він.

За словами В.КЛИЧКА, він зробив усе, щоб поєдинок відбувся. “Але команда Ніколая ВАЛУЄВА висуває все нові й нові умови. Я не бачу можливості продовжувати переговори. Де це бачено: чемпіон вмовляє претендента?! Якщо Ніколай колись зможе перемогти свій страх, то, можливо, ми знову повернемося до цієї розмови", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 38-річний В.КЛИЧКО почав переговори про бій із 36-річним М.ВАЛУЄВИМ у грудні 2009 року. Передбачалося, що поєдинок пройде 29 травня 2010 року на стадіоні футбольного клубу "Шальке" у Гельзенкірхені.

У лютому 2010 року ЗМІ повідомили, що переговори про бій зайшли у глухий кут через одного із промоутерів М.ВАЛУЄВА Дона КІНГА. Він наполягав на тому, що гонорар росіянина повинен становити 4 мільйони доларів, а не 2,5 мільйони, як пропонував В.КЛИЧКО.

5 березня німецька газета Bild повідомила з посиланням на самого М.ВАЛУЄВА, що боксер погоджується на умови В.КЛИЧКА, представники якого запропонували за бій гонорар у 2,5 мільйона доларів.