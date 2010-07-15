«Металург» хоче внести заставу за Деметрадзе, заарештованого у Грузії

Футбольний клуб «Металург» (Донецьк) звернувся з листом до Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ, в якому висловлює готовність виплатити заставу за колишнього футболіста клубу Георгія ДЕМЕТРАДЗЕ.

Як повідомили УНІАН к прес-службі «Металурга», у листі до Президента Грузії генеральний директор ФК Євген ГАЙДУК відзначає, що у клубі неочікувано дізналися про «страшну новину» щодо затримання у Грузії 8 липня колишнього гравця команди Г.ДЕМЕТРАДЗЕ і про те, що грузинський суд відмовився змінити Георгію запобіжний захід і випустити його під заставу.

«З часу створення нашого клубу через його пенати пройшла ціла плеяда видатних футболістів і тренерів. Одним з них був нападаючий Георгій ДЕМЕТРАДЗЕ, який завоював разом з клубом бронзові медалі Чемпіонату України, «золоту бутсу» кращого бомбардира Чемпіонату України», - зазначається у листі.

При цьому в листі акцентується, що поза футбольним полем Г.ДЕМЕТРАДЗЕ був «доброю, спокійною, чуйною людиною, завжди готовою прийти на допомогу», підтримував з товаришами «теплі дружні стосунки».

У листі наголошується, що всі футболісти і співробітники клубу «не мають жодних сумнівів у тому, що Георгій став жертвою збігу обставин».

«ФК «Металург» готовий забезпечити будь-які гарантії, зокрема фінансові, для винесення ухвали про зміну запобіжного заходу щодо Г.ДЕМЕТРАДЗЕ на звільнення його під заставу», - зазначається у листі до М.СААКАШВІЛІ.

Гендиректор «Металурга» висловлює сподівання на «розуміння і позитивне розв’язання цього питання».

Як повідомляє Лента.ру, Г.ДЕМЕТРАДЗЕ було затримано у Тбілісі 8 червня. Разом з ним поліція затримала двох його знайомих. Їх звинуватили у причетності до незаконного тоталізатора, здирництві і зв`язках зі «злодієм у законі». Справу було порушено за статтею 223 Кримінального кодексу Грузії, яка передбачає покарання як за приналежність до категорії "злодіїв у законі", так і за контакти з кримінальними авторитетами.

Суд відмовився випустити затриманих під заставу. Їм було призначено двомісячне попереднє ув’язнення. Все троє заявили про свою невинність.

Г.ДЕМЕТРАДЗЕ грав за "Металург" з 2002 по 2005 роки. У складі команди він став кращим бомбардиром Чемпіонату України (у сезоні 2003-2004 років).

За арештованого футболіста раніше вступився також захисник італійського "Мілану" Каха КАЛАДЗЕ. Він заявив, що готовий поручитися за співвітчизника.