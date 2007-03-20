Зідан ”побив” Роналдо

Увечері у понеділок 19 березня в Марселі відбувся доброчинний матч між командами "Друзів Зінедіна Зідана" і "друзів Роналдо". Француз, який пішов зі спорту, і бразилець, який виступає за "Мілан" взяли участь у грі, що завершилася великою перемогою команди Зідана - 6:2. Сам француз голів не забив.

Як повідомляє Reuters, колишній капітан збірної Франції вперше вийшов на футбольне поле в Європі з того часу, як він був видалений у фіналі чемпіонату світу в Німеччині (9 липня 2006 року). Добродійна гра одержала назву "Матч проти бідності" і проходила під егідою ООН. Зідан і Роналдо є послами доброї волі цієї організації.

За команду "Друзів Зідана" голи забили Антоні Сіші, Джамель Деббуззі (відомий французький комік), Хав’єр Портільйо (він оформив дубль) і Самі Аль-Джабер. Ще один м`яч у свої ворота відправив захисник "друзів Роналдо" Ронні. У команді бразильського форварда відзначилися Герард і Сонні Андерсон.

Нагадаємо, що в своєму останньому офіційному матчі Зінедін Зідан був видалений за удар головою в груди захисника збірної Італії Марко Матерацці. Останні хвилини додаткового часу фіналу чемпіонату світу пройшли без Зідана, і французька команда поступилася італійцям в серії пенальті.

Лента.ру