Зідан ”побив” Роналдо
10:21, 20 березня 2007Спорт
560
З рахунком 6:2 перемогла дружба
|Зідан і Роналдо. Фото AP/Yahoo!
Як повідомляє Reuters, колишній капітан збірної Франції вперше вийшов на футбольне поле в Європі з того часу, як він був видалений у фіналі чемпіонату світу в Німеччині (9 липня 2006 року). Добродійна гра одержала назву "Матч проти бідності" і проходила під егідою ООН. Зідан і Роналдо є послами доброї волі цієї організації.
|Зідан з коміком Джамелем Деббуззі. Фото Reuters/Yahoo!
Нагадаємо, що в своєму останньому офіційному матчі Зінедін Зідан був видалений за удар головою в груди захисника збірної Італії Марко Матерацці. Останні хвилини додаткового часу фіналу чемпіонату світу пройшли без Зідана, і французька команда поступилася італійцям в серії пенальті.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter