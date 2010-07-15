Карпати сьогодні зіграють перший матч у Лізі Європи

15 липня львівські "Карпати" зіграють перший матч 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2010/2011. Суперником українського клубу буде ісландський "Рейк`явік". Початок гри о 22:15 за київським часом, повідомляє Ліга.

"Карпати" першими з українських команд починають виступ в новому єврокубковому сезоні. Через 10 років "біло-зелені" знову зіграють у Європі, де поки не добивалися високих результатів. В період незалежної України львів`яни двічі пробивалися в єврокубки і обидва рази виступили невдало. У 1993 році в Кубку кубків їх відразу ж вибив ірландський "Шелбурн", а в 1999 році в 1/64 Кубка УЄФА, двічі зігравши зі шведським "Хельсинборгом" внічию 1:1, "Карпати" поступилися скандинавам у серії пенальті на стадіоні "Україна".

Для "Карпат" нинішній сезон почався минулої неділі матчем 1-го туру чемпіонату України - львів`яни мінімально поступилися на виїзді "Дніпру". В ісландців першість зараз у самому розпалі (вони грають за системою весна-осінь), але навіть незважаючи на це, українці мають проходити такого суперника більш ніж упевнено.

"Рейк`явік" потрапив у Лігу Європи, зайнявши друге місце в чемпіонаті Ісландії-2009. У поточному розиграші турніру команда стартувала з першого кваліфікаційного раунду і за путівку в другий етап боролася з представником Північної Ірландії - "Глентораном". Вже в першому матчі ісландці будинку упевнено перемогли суперника з рахунком 3:0, і до Белфаста вирушили з більш ніж комфортною перевагою. У результаті поєдинок у відповідь завершився бойовою нічиєю - 2:2. У єврокубках "Рейк`явік" ніколи не проходив більше за один раунд.

Гра у відповідь відбудеться у Львові на стадіоні "Україна" за тиждень, 22 липня.