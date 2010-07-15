Микита Рукавиця перейшов до "Герти"
00:55, 15 липня 2010Спорт
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Угода розрахована на три роки
Нападаючий збірної Австралії, єдиний українець, що виступав на Чемпіонаті світу в ПАР, Микита Рукавиця перейшов до німецької «Герти» на правах вільного агента, повідомляє Газета.ру з посиланням на Goal.
Угода розрахована на три роки.
Футболіст, який раніше захищав кольори голландського «Твенте», за час ЧС-2010 двічі вийшов на поле, зігравши в цілому 35 хвилин.
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