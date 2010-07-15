Микита Рукавиця перейшов до "Герти"

Нападаючий збірної Австралії, єдиний українець, що виступав на Чемпіонаті світу в ПАР, Микита Рукавиця перейшов до німецької «Герти» на правах вільного агента, повідомляє Газета.ру з посиланням на Goal.

Угода розрахована на три роки.

Футболіст, який раніше захищав кольори голландського «Твенте», за час ЧС-2010 двічі вийшов на поле, зігравши в цілому 35 хвилин.