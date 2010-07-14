Путін відвідав бої без правил

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін зустрівся в Сочі з відомим спортсменом і актором Жан-Клодом ван Даммом і відвідав Відкритий чемпіонат Європи з боїв без правил, передає телеканал "Росія 24".

Ж.-К.ван Дамм прибув до Сочі як гість на чемпіонат Європи з боїв без правил.

Подивитися разом з ним бої без правил В.Путін запросив студентів, які працюють на будівництві Олімпійського парку в Імеретинській низовині. Запрошення прем`єра було зроблене під час його зустрічі з представниками будзагонів.