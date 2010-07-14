У музеї історії ФК "Шахтар" є долоні і ступні легендарних гравців

Сьогодні в Донецьку на стадіоні «Донбас Арена» відкрився музей історії футбольного клубу «Шахтар».

На церемонії відкриття були присутні президент клубу Рінат АХМЕТОВ, головний тренер команди Мірча ЛУЧЕСКУ, гравці й ветерани донецької команди.

Команда прибула на урочистості не з порожніми руками - капітан «гірників» Даріо СРНА ніс завойований командою Кубок чемпіонів України сезону - 2009/2010, а віце-капітан ФЕРНАНДІНЬО – Суперкубок України. Ці трофеї зайняли своє місце в залі нової історії «Шахтаря».

Місію перерізання стрічки на себе взяли Р.АХМЕТОВ, М.ЛУЧЕСКУ і легендарний бригадир клубу Михайло СОКОЛОВСЬКИЙ. Всі присутні на відкритті музею високо оцінили вміст наявного музейного фонду і комфортність перебування в сучасних залах, оснащених за останнім словом техніки.

Директор музею ФК «Шахтар» Андрій БАБЕШКО в інтерв`ю кореспондентові УНІАН наголосив, що створений «принципово новий музей, використано сучасне мультимедійне устаткування, туманний екран, мультимедійну підлогу, на екранах показують відео і фотодокументи». За його словами, музей займає площу 380 квадратних метрів, у ньому є кінотеатр, історична й розважальна зона.

Історія розвитку футбольного клубу «Шахтар», починаючи з 1936 року, відображена у великій кількості експонатів, куди ввійшли фотографії, різні документи, особисті речі прославлених гравців команди тощо.

«Про кількість експонатів говорити дуже складно, бо, якщо, наприклад, вважати фотографії експонатами, то їх зібрано майже 300 штук, а також є різні документи, програмки матчів, значки, документи з історії команди і багато чого іншого, - розповів А.БАБЕШКО, - У цих залах музею ми змогли виставити близько 30% того, що маємо в своєму архіві». Він додав, що з найстаріших експонатів - документи 40-50-х років, де, наприклад, є квитки на матчі 50-х років, є відомості про сплату зарплати футболістам, листи уболівальників. Також у музеї представлені особисті речі футболістів минулих років - бутси, в яких грав знаменитий ветеран команди Геннадій ЗУБОВ, багато особистих речей Олександра ПОНОМАРЬОВА, який був гравцем, а потім і тренером «Шахтаря».

А.БАБЕШКО висловив сподівання, що ветерани команди і члени їх сімей ще поповнять експозиції відкритого музею.

Сьогодні у вітринах п`яти історичних залів представлені завойовані командою нагороди і трофеї, центральне місце займає 23-метрова «Стіна слави». Уздовж неї розміщуються вилиті з металу оригінальні відбитки долонь і ступнів легендарних футболістів і тренерів «Шахтаря».

В експозиції можна побачити трофеї «Шахтаря», завойовані в різні роки: Кубок СРСР, оригінальний кубок «Разом з командою» (один з призів великого футболу, який вручався команді за найвищу відвідуваність, «Шахтар» володів ним у 1982, 1983, 1986, 1987, 1988 роках), кубки українських чемпіонатів (Кубок України 1995 і 1997 року, Кубок чемпіона України 2005, 2006, 2008 і 2010 років, Суперкубок України 2010 року). Кубок УЄФА зайняв почесне місце в останньому залі, присвяченому новітній історії «помаранчево-чорних».

Крім вивчення історії команди в музеї відвідувачам пропонується й розважальна програма – в кінотеатрі на 25 посадочних місць можна подивитися один із знакових матчів «Шахтаря».

Директор музею повідомив, що вхід в музей платний – дорослий квиток коштує 30 грн, дитячий – 15 грн., і вхід вільний для всіх бажаючих. Ті відвідувачі, які захочуть почути докладну розповідь про музей і його експонати можуть за 50 грн. скористатися послугами екскурсовода, також можуть придбати аудіодиск з цією інформацією.

«У нас є екскурсоводи по музею. Аудіодиск найближчим часом буде запущений, ми готуємо зараз текст, думаю, що його начитає один з футболістів «Шахтаря», - уточнив А.БАБЕШКО.

Він відзначив, що під час будівництва нового стадіону «Донбас Арена» цей музей планувався спочатку, фахівці працювали над його проектом і концепцією впродовж двох років, був використаний іноземний досвід у відкритті подібних об`єктів.

«Так, був використаний закордонний досвід. Я бачив музеї багатьох європейських команд і хочу сказати, що наш музей не гірший, а навіть кращий, ніж у багатьох європейських команд», - сказав А.БАБЕШКО, додавши, що в Україні такого масштабу аналогічних музеїв не зустрічав.