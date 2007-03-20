Кубок Англії: Шевченко знову забиває
МЮ і Челсі рвуться на "Вемблі"
|Кріштіану Роналду. Фото Reuters/Yahoo!
«Манкуніанці» після бойової нічиєї з «Мідлсбро» (нагадаємо, перший матч протистояння завершився з рахунком 2:2) обмежилися всього одним голом на «Олд Траффорд». З перших же хвилин матчу «Червоні дияволи» оволоділи ініціативою і почали насідати на ворота «Боро». Проте, гості, що оборонялися практично всією командою (лише австралійський форвард Марк Відука курсував у центральної лінії поля, намагаючись пресингувати манкуніанців на їх половині), на чолі з Джонатаном Вудгейтом гідно оборонялися, відбиваючи наскоки Вейна Руні і Кріштіану Роналду. Коли ж і захист був безсилий, гостей рятував воротар Марк Шварцер. Так під завісу першого тайму Руні, приборкавши довгий пас від Гіггза, мало не вивів господарів поля вперед, але його удар австралійський кіпер зумів парирувати.
На початку другої 45-хвилинки футболісти «Боро» одержали кращий (і, мабуть, єдиний) шанс для взяття воріт - Відука відпрацював на фланзі і зробив пас на вільного Стюарта Даунінга, але півзахисник з «неробочої ноги» пробив повз ворота. «Манкуніанці» опам`яталися і знов «затиснули» гостей на їх половині поля - Шварцеру двічі довелося неймовірним чином витягувати удари Руні і Роналду.
|Вейн Руні. Фото АР/Yahoo!
Варто відзначити, що доля зіграла з «Боро» злий жарт - останні дві стадії Кубка (1/16 і 1/8 фіналу) футболісти «Мідлсбро» пройшли, обігравши суперників в серії післяматчевих пенальті, а зараз поступилися, пропустивши вирішальний гол з одинадцятиметрового.
Наступним суперником підопічних Алекса Фергюсона стане один з аутсайдерів Прем`єр-ліги - «Вотфорд».
|Дрогба і Тері. Фото AFP/Yahoo!
У матчі, який проходив на «Вайт Харт Лейн», «Тоттенхему» складніше далися голи - в першу чергу, завдяки поверненню на поле капітана «синіх» Джона Тері, який пропустив першу дуель команд через травму. Захист чемпіона Англії діяв велику частину матчу так надійно, що Петер Чех вперше серйозно вступив у гру лише на початку другого тайму. Його візаві Пол Робінсон в перші 45 хвилин все ж таки вимушений був «розім`ятися», відбив дальні постріли Мікаеля Баллака і Шона Райта-Філіпса.
|No comment... Фото АР/Yahoo!
Оволодівши такою упевненою перевагою, підопічні Моуріньйо поступово почали збивати темп і впевнено довели матч до перемоги. «Тоттенхем» у свою чергу в кінцівці зумів забити гол престижу - за фол Рікарду Карвальйо на Дімітарі Бербатові в штрафному майданчику арбітр матчу призначив 11-метровий. Цього разу був точним Роббі Кін. У запасі у «шпор» залишалося ще трохи більше 10 хвилин, але підопічні Мартіна Йола так і не змогли зламати оборонні редути «Челсі» - надзвичайно пасивними були лідери клубу Бербатов і Леннон.
Таким чином, «аристократів» у півфіналі чекає поєдинок з «Блекберном», а для «Тоттенхема» головним пріоритетом стає перемога в Кубку УЕФА.
Нагадаємо, що фінал Кубка Англії пройде в травні на новенькому «Вемблі».
Кубок Англії
1/4 фіналу. Перегравання
«Манчестер Юнайтед» - «Мідлсбро» - 1:0 (0:0)
Перший матч - 2:2
«Тоттенхем» - «Челсі» - 1:2 (0:0)
Голи: Кін, 79, з пенальті. Шевченко, 55. Райт-Філіпс, 61
Перший матч - 3:3