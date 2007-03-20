Кубок Англії: Шевченко знову забиває

У понеділок в Англії відбулися два перегравання чвертьфінальних матчів національного Кубка. Лідери сезону - головний претендент на чемпіонський титул цього сезону «Манчестер Юнайтед» і чинний чемпіон лондонський «Челсі» - зламали опір своїх суперників і продовжують боротьбу за почесний трофей.

«Манкуніанці» після бойової нічиєї з «Мідлсбро» (нагадаємо, перший матч протистояння завершився з рахунком 2:2) обмежилися всього одним голом на «Олд Траффорд». З перших же хвилин матчу «Червоні дияволи» оволоділи ініціативою і почали насідати на ворота «Боро». Проте, гості, що оборонялися практично всією командою (лише австралійський форвард Марк Відука курсував у центральної лінії поля, намагаючись пресингувати манкуніанців на їх половині), на чолі з Джонатаном Вудгейтом гідно оборонялися, відбиваючи наскоки Вейна Руні і Кріштіану Роналду. Коли ж і захист був безсилий, гостей рятував воротар Марк Шварцер. Так під завісу першого тайму Руні, приборкавши довгий пас від Гіггза, мало не вивів господарів поля вперед, але його удар австралійський кіпер зумів парирувати.

На початку другої 45-хвилинки футболісти «Боро» одержали кращий (і, мабуть, єдиний) шанс для взяття воріт - Відука відпрацював на фланзі і зробив пас на вільного Стюарта Даунінга, але півзахисник з «неробочої ноги» пробив повз ворота. «Манкуніанці» опам`яталися і знов «затиснули» гостей на їх половині поля - Шварцеру двічі довелося неймовірним чином витягувати удари Руні і Роналду.

Гостей згубила всього лише одна помилка - на 75-ій хвилині Вудгейт, який відмінно грав до цього моменту в штрафній збив Роналду. Португалець з відмітки не промахнувся. До кінця матчу гості додати (або хоч би загострити гру) так і не змогли. Буквально перед фінальним свистком гравець «Боро» Джеймс Моррісон не стримав емоцій і грубо сфолив на авторові переможного гола Кріштіану Роналду, був удостоєний червоної картки і залишив поле. Відзначимо, що Вейн Руні, який намагався вступитися за партнера, також цілком міг бути видалений, але арбітр матчу Майкл Дін пошкодував форварда збірної Англії і не пред`явив йому другу жовту.

Варто відзначити, що доля зіграла з «Боро» злий жарт - останні дві стадії Кубка (1/16 і 1/8 фіналу) футболісти «Мідлсбро» пройшли, обігравши суперників в серії післяматчевих пенальті, а зараз поступилися, пропустивши вирішальний гол з одинадцятиметрового.

Наступним суперником підопічних Алекса Фергюсона стане один з аутсайдерів Прем`єр-ліги - «Вотфорд».

В іншій парі (у лондонському дербі) перемогу святкував «Челсі», який зберігає шанси виграти цього сезону чотири трофеї (Кубок Ліги вже у «аристократів», а в Прем`єр-лізі, Лізі чемпіонів і Кубку Англії підопічні Жозе Моуріньйо продовжують вести відчайдушну боротьбу). Гравцям «Тоттенхема» залишається звинувачувати лише самих себе за перемогу, яку вони випустили з рук у першій зустрічі (нагадаємо, тоді «шпори» не змогли втримати до фінального свистка перевагу в два голи).

У матчі, який проходив на «Вайт Харт Лейн», «Тоттенхему» складніше далися голи - в першу чергу, завдяки поверненню на поле капітана «синіх» Джона Тері, який пропустив першу дуель команд через травму. Захист чемпіона Англії діяв велику частину матчу так надійно, що Петер Чех вперше серйозно вступив у гру лише на початку другого тайму. Його візаві Пол Робінсон в перші 45 хвилин все ж таки вимушений був «розім`ятися», відбив дальні постріли Мікаеля Баллака і Шона Райта-Філіпса.

У другому таймі гості почали діяти в атаці дещо активніше і через десять хвилин після відновлення гри вийшли вперед - Андрій Шевченко увірвався в штрафний, «прибрав» Стіда Мальбранка, переклав м`яч під ліву ногу і пробив у верхній кут. Минуло ще шість хвилин і «сині» збільшили свою перевагу - Дідьє Дрогба грудьми скинув м`яч Райт-Філіпсу і той з ходу ввігнав його в сітку воріт Робінсона.

Оволодівши такою упевненою перевагою, підопічні Моуріньйо поступово почали збивати темп і впевнено довели матч до перемоги. «Тоттенхем» у свою чергу в кінцівці зумів забити гол престижу - за фол Рікарду Карвальйо на Дімітарі Бербатові в штрафному майданчику арбітр матчу призначив 11-метровий. Цього разу був точним Роббі Кін. У запасі у «шпор» залишалося ще трохи більше 10 хвилин, але підопічні Мартіна Йола так і не змогли зламати оборонні редути «Челсі» - надзвичайно пасивними були лідери клубу Бербатов і Леннон.

Таким чином, «аристократів» у півфіналі чекає поєдинок з «Блекберном», а для «Тоттенхема» головним пріоритетом стає перемога в Кубку УЕФА.

Нагадаємо, що фінал Кубка Англії пройде в травні на новенькому «Вемблі».

Кубок Англії

1/4 фіналу. Перегравання

«Манчестер Юнайтед» - «Мідлсбро» - 1:0 (0:0)

Перший матч - 2:2

«Тоттенхем» - «Челсі» - 1:2 (0:0)

Голи: Кін, 79, з пенальті. Шевченко, 55. Райт-Філіпс, 61

Перший матч - 3:3

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