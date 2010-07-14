Результати жеребкування Кубка України з футболу

13:55, 14 липня 2010
Спорт
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У середу, 14 липня, відбулося жеребкування перших етапів розіграшу Кубка України з футболу.

Як повідомляє "Чемпіон", у першому попередньому етапі, тобто 1/64 фіналу, зустрінуться:

1. "Десна" (Чернігів) - "Енергія" (Нова Каховка)

2. "Рось-Рігонда" (Біла Церква) - "Гірник-Спорт" (Комсомольськ)

3. "Гірник" (Кривий Ріг) - "Олком" (Мелітополь)

4. "Карпати" (Яремче) - "Верес" (Рівне)

5. "Скала" (Моршин) - ФК "Суми"

Матчі відбудуться 28 липня.

У другому попередньому раунді, тобто 1/32 фіналу, гратимуть:

"Фенікс-Іллічівець" (Калініно) - "Зірка" (Кіровоград)

"Дністер" (Овідіополь) - ПФК "Олександрія"

"Прикарпаття" (Івано-Франківськ) - "Енергетик" (Бурштин)

"Динамо" (Хмельницький) - "Чорноморець" (Одеса)

"Геліос" (Харків) - "Кримтеплиця" (Молодіжне)

"Нафтовик-Укрнафта" (Охтирка) - ФК "Львів"

Переможець пари 3 - "Сталь" (Алчевськ)

"Бастіон" (Іллічівськ) - ФК "Полтава"

"Закарпаття" (Ужгород) - "Титан" (Армянськ)

"Олімпік" (Донецьк) - "Арсенал" (Біла Церква)

"Сталь" (Дніпродзержинськ) - Переможець пари 5

"Кремінь" (Кременчук) - "Нива" (Тернопіль)

Переможець пари 1 - "Єдність" (Плиски)

Переможець пари 2 - "Буковина" (Чернівці)

Переможець пари 4 - МФК "Миколаїв"

"Шахтар" (Свердловськ) - "Нива" (Вінниця)

Матчі відбудуться 18 серпня.

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