Результати жеребкування Кубка України з футболу

У середу, 14 липня, відбулося жеребкування перших етапів розіграшу Кубка України з футболу. Як повідомляє "Чемпіон", у першому попередньому етапі, тобто 1/64 фіналу, зустрінуться: 1. "Десна" (Чернігів) - "Енергія" (Нова Каховка) 2. "Рось-Рігонда" (Біла Церква) - "Гірник-Спорт" (Комсомольськ) 3. "Гірник" (Кривий Ріг) - "Олком" (Мелітополь) 4. "Карпати" (Яремче) - "Верес" (Рівне) 5. "Скала" (Моршин) - ФК "Суми" Матчі відбудуться 28 липня. У другому попередньому раунді, тобто 1/32 фіналу, гратимуть: "Фенікс-Іллічівець" (Калініно) - "Зірка" (Кіровоград) "Дністер" (Овідіополь) - ПФК "Олександрія" "Прикарпаття" (Івано-Франківськ) - "Енергетик" (Бурштин) "Динамо" (Хмельницький) - "Чорноморець" (Одеса) "Геліос" (Харків) - "Кримтеплиця" (Молодіжне) "Нафтовик-Укрнафта" (Охтирка) - ФК "Львів" Переможець пари 3 - "Сталь" (Алчевськ) "Бастіон" (Іллічівськ) - ФК "Полтава" "Закарпаття" (Ужгород) - "Титан" (Армянськ) "Олімпік" (Донецьк) - "Арсенал" (Біла Церква) "Сталь" (Дніпродзержинськ) - Переможець пари 5 "Кремінь" (Кременчук) - "Нива" (Тернопіль) Переможець пари 1 - "Єдність" (Плиски) Переможець пари 2 - "Буковина" (Чернівці) Переможець пари 4 - МФК "Миколаїв" "Шахтар" (Свердловськ) - "Нива" (Вінниця) Матчі відбудуться 18 серпня.

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