Результати жеребкування Кубка України з футболу
У середу, 14 липня, відбулося жеребкування перших етапів розіграшу Кубка України з футболу.
Як повідомляє "Чемпіон", у першому попередньому етапі, тобто 1/64 фіналу, зустрінуться:
1. "Десна" (Чернігів) - "Енергія" (Нова Каховка)
2. "Рось-Рігонда" (Біла Церква) - "Гірник-Спорт" (Комсомольськ)
3. "Гірник" (Кривий Ріг) - "Олком" (Мелітополь)
4. "Карпати" (Яремче) - "Верес" (Рівне)
5. "Скала" (Моршин) - ФК "Суми"
Матчі відбудуться 28 липня.
У другому попередньому раунді, тобто 1/32 фіналу, гратимуть:
"Фенікс-Іллічівець" (Калініно) - "Зірка" (Кіровоград)
"Дністер" (Овідіополь) - ПФК "Олександрія"
"Прикарпаття" (Івано-Франківськ) - "Енергетик" (Бурштин)
"Динамо" (Хмельницький) - "Чорноморець" (Одеса)
"Геліос" (Харків) - "Кримтеплиця" (Молодіжне)
"Нафтовик-Укрнафта" (Охтирка) - ФК "Львів"
Переможець пари 3 - "Сталь" (Алчевськ)
"Бастіон" (Іллічівськ) - ФК "Полтава"
"Закарпаття" (Ужгород) - "Титан" (Армянськ)
"Олімпік" (Донецьк) - "Арсенал" (Біла Церква)
"Сталь" (Дніпродзержинськ) - Переможець пари 5
"Кремінь" (Кременчук) - "Нива" (Тернопіль)
Переможець пари 1 - "Єдність" (Плиски)
Переможець пари 2 - "Буковина" (Чернівці)
Переможець пари 4 - МФК "Миколаїв"
"Шахтар" (Свердловськ) - "Нива" (Вінниця)
Матчі відбудуться 18 серпня.