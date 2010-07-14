ФІФА оприлюднила новий рейтинг: збірна України спустилася вниз

Збірна Іспанії з футболу очолила оновлений рейтинг ФІФА, який з`явився після закінчення чемпіонату світу в ПАР. Чинні чемпіони світу і Європи змістили з верхнього рядка колишнього лідера - бразильців.

Голландці піднялися з четвертого місця на друге, а національна збірна Португалії, навпаки, втратила відразу п`ять позицій і тепер восьма.

Італійці, які не зуміли захистити чемпіонський титул, вилетіли за межі першої десятки і стали 11-ми, втративши 202 рейтингових очка.

Збірна України спустилася на дві позиції вниз і тепер 25-а.

Рейтинг ФІФА станом на 14 липня:

1 (2). Іспанія 1833

2 (4). Голландія 1659

3 (2). Бразилія 1536

4 (6). Німеччина 1464

5 (7). Аргентина 1289

6 (16). Уругвай 1152

7 (8). Англія 1125

8 (3). Португалія 1062

9 (12). Єгипет 1053

10 (18). Чилі 988...

17 (11). Росія 956

25 (23) Україна 850...

За матеріалами Newsru