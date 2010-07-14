ФІФА оприлюднила новий рейтинг: збірна України спустилася вниз
Іспанці ж - злетіли
Збірна Іспанії з футболу очолила оновлений рейтинг ФІФА, який з`явився після закінчення чемпіонату світу в ПАР. Чинні чемпіони світу і Європи змістили з верхнього рядка колишнього лідера - бразильців.
Голландці піднялися з четвертого місця на друге, а національна збірна Португалії, навпаки, втратила відразу п`ять позицій і тепер восьма.
Італійці, які не зуміли захистити чемпіонський титул, вилетіли за межі першої десятки і стали 11-ми, втративши 202 рейтингових очка.
Збірна України спустилася на дві позиції вниз і тепер 25-а.
Рейтинг ФІФА станом на 14 липня:
1 (2). Іспанія 1833
2 (4). Голландія 1659
3 (2). Бразилія 1536
4 (6). Німеччина 1464
5 (7). Аргентина 1289
6 (16). Уругвай 1152
7 (8). Англія 1125
8 (3). Португалія 1062
9 (12). Єгипет 1053
10 (18). Чилі 988...
17 (11). Росія 956
25 (23) Україна 850...
За матеріалами Newsru