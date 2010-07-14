Говард Вебб оцінив своє суддівство у фіналі ЧС-2010

Англійський арбітр Говард Вебб, який судив фінал чемпіонату світу з футболу Голландія - Іспанія, залишився задоволений роботою своєї бригади в цьому матчі. За словами Вебба, гра вийшла дуже складною, і йому з лайнсменами часто доводилося приймати непрості рішення, але зі своїм завданням вони впоралися, повідомляє офіційний сайт англійської футбольного прем`єра-ліга.

Рефері підкреслив, що він і його помічники прагнули керуватися здоровим глуздом і враховувати, наскільки важливим був цей матч для обох команд. За словами Вебба, він не тільки показував жовті картки за грубу гру, але й намагався заспокоїти команди, розмовляючи з найдосвідченішими футболістами.

Арбітр додав, що він і його асистенти дуже задоволені своєю роботою на чемпіонаті світу в ПАР і пишаються тим, що їм довірили судити головний матч турніру. Вебб розповів, що найближчим часом він відпочиватиме, а потім повернеться до суддівства матчів англійської прем`єр-ліги.

Під час матчу Голландія - Іспанія (0:1) Вебб показав футболістам 14 жовтих карток, причому голландець Джон Хейтінга одержав два попередження і був видалений з поля. Після гри декілька гравців збірної Голландії (зокрема, Ар’єн Роббен) заявили, що незадоволені суддівством.

Лента.ру