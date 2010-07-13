Тренера і капітана голландської збірної посвятили в лицарі

У вівторок триває вшанування збірної Нідерландів з футболу, яка посіла друге місце на чемпіонаті світу. Команда у повному складі побувала в Гаазі, де її прийняли голова держави – королева Беатрікс і прем`єр-міністр Ян Петер Балкененде, повідомляє ІТАР-ТАРС.

Головний тренер збірної Берт ван Марвейк і капітан команди Джованні ван Бронкхорст удостоєні звання лицарів ордена Оранських-Нассау – правлячої королівської династії Нідерландів. Ця почесна нагорода була встановлена 1892 року і вручалася за військові і цивільні заслуги перед монархом, державою і народом.

З Гааги футболістів і тренерів вертольотом доставили до Амстердама, вздовж каналів якого їх вже чекали більше мільйона радісних уболівальників. Під час човнового параду за головним судном із спортсменами прямували безліч дрібних човнів, прикрашених оранжевою символікою.

Після двогодинного круїзу Амстердамом гравців доставили на найбільшу міську площу Музеумплейн. Тут, як і в дні чемпіонату, зібралося більше 100 тис. вбраних у помаранчеве вболівальників, які вітали своїх героїв, для яких тут змонтували сцену.

«Я чекав, що багато людей прийде, але це просто неймовірно», – зізнався журналістам тренер Берт ван Марвейк. «Уявіть що було б, якби ми перемогли», – сказав він.