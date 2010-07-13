Шевченко забив 11000-й гол чемпіонатів України

М’яч, який забив капітан «Динамо» Андрій Шевченко у ворота столичної «Оболоні» в рамках 1-го туру чемпіонату України, став знаковим для українського футболу. На рахунку нападника 11000-й гол, проведений у першості незалежної України.

Загалом, починаючи з 1992 року, було проведено 19 чемпіонатів (без урахування нинішнього), у рамках яких зіграно трохи більше 4 500 матчів. Середня результативність українського чемпіонату – 2,44 голи за матч.

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