Голландські футболісти досі не можуть впоратися з емоціями

Збірна Нідерландів повернулася на батьківщину з ПАР, де команда програла іспанцям (0:1) у фіналі чемпіонату світу, повідомляє Газета.ру з посиланням на спортивну газету Marca. Прямо на злітній смузі тренерському штабу і гравцям вручили букети квітів. Наставник команди Берт ван Марвейк зізнався, що його підопічні досі не можуть остаточно впоратися з емоціями і потребують відпочинку, перш ніж брати участь у будь-яких урочистих діях.

На вівторок заплановано багато заходів, зокрема подорож знаменитими каналами Амстердама, а також зустрічі з першими особами країни.