Іспанія зустрічає футболістів як героїв

Другий день столиця Іспанії, та й уся країна, святкує перемогу національної збірної з футболу на чемпіонаті світу в ПАР, змальовує події кореспондент РІА "Новости".

Цілу ніч мадридці, переважна більшість яких дивилися матч на вулиці, в барах і ресторанах, роз`їжджали містом з сигналами і вигуками "Чемпіони! Чемпіони!".

Національне телебачення Іспанії (TVE1) у понеділок вело пряму трансляцію з усіх місць, де побували сьогодні футболісти.

Першими вигуками "Чемпіони!" переможців вітали працівники аеропорту. Потім такий же бурхливий прийом влаштували працівники готелю, куди футболісти прибули після багатогодинного польоту на обід і короткий відпочинок.

Увечері збірна з тренерами, техніками, лікарями й функціонерами національної федерації прибула до королівський палац. Під звуки дзвонів кафедрального собору футболісти ввійшли до палацу, де їх чекали король Іспанії Хуан Карлос I з усією родиною. Капітан збірної Ікер Касильяс вручив королеві на згадку про перемогу футболку переможця ЧС з підписами всіх членів команди. Таку ж пізніше автор переможного гола Андрес Інієста вручив прем`єр-міністрові країни.

Після прийому у короля футболісти попрямували до резиденції прем`єр-міністра, де на спеціально обладнану в садах резиденції сцену під крики "Дякуємо, чемпіони!", "Чемпіони!" вийшла вся команда. Промовці дякували вболівальникам і країні за величезну підтримку, яку вони відчували впродовж всього чемпіонату.

"Цей кубок - успіх всіх вас, не тільки команди", - наголосив тренер Вісенте дель Боске.

Прем`єр-міністр назвав перемогу історичною. Він особливо відзначив жест Андреса Інієсти, який, забивши вирішальний гол на останніх хвилинах матчу, присвятив цей успіх своєму другу - гравцеві футбольного клубу "Еспаньол" Дані Харке, який помер у серпні 2009 року від серцевого нападу (Після голу Інієста зняв синю футболку, під якою була біла з написом "Дані Харке, ти завжди з нами").

Потім збірна на відкритому автобусі вирушила центральними вулицями Мадрида. На всьому протязі маршруту вболівальники зустрічали футболістів бурхливими оплесками і вигуками "Чемпіони! Чемпіони! Спасибі, чемпіони!".

Ціле місто вбране в червоно-жовті кольори національної збірної: всі, від королеви Софії і всіх без винятку телеведучих до простих городян. Статуї Сібелес і Нептуна на однойменних площах одягнені в національний прапор. Уболівальники розфарбували в національні кольори навіть свої автомобілі.

Свято продовжилося біля моста Пуенте дель Рей, де встановлена сцена і кілька величезних екранів. У ці хвилини тут іде концерт, і, за прогнозами, свята триватимуть до самого ранку.