Італійці дали нове ім'я восьминогу Паулю

Італійська газета Corriere della Sera написала, що восьминога Пауля, який вірно передбачив результати восьми матчів чемпіонату світу з футболу, слід називати Паоло. Кореспондент видання узяв інтерв`ю у дресирувальника восьминога Верени Бартш, яка розповіла, що молюска впіймали біля берегів Італії, повідомляє Лента.руз посиланням на AFP.

За словами Бартш, Пауля впіймали в квітні цього року недалеко від острова Ельба, а потім він потрапив в океанаріум німецького міста Оберхаузен. Дресирувальниця розповіла, що коли восьминога зловили, йому було близько чотирьох тижнів.

За офіційною версією німецького океанаріуму, Паулю вже більше двох років, а спіймали його недалеко від берегів Великої Британії, звідки він потрапив до Оберхаузена. Повідомлялося також, що восьминіг почав передбачати результати футбольних матчів у 2008 році під час чемпіонату Європи в Австрії і Швейцарії.

Під час ЧС-2010 Пауль вірно передбачив результати всіх семи матчів збірної Німеччини, а також вгадав переможця фіналу Голландія - Іспанія (0:1).