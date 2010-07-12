Томенко б'є тривогу: на Олімпійському зносять тенісні корти і каток

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО направив депутатський запит до прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА стосовно знищення спортивних об’єктів на території НСК «Олімпійський».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.ТОМЕНКА, зазначивши, що так віце-спікер відреагував не численні звернення спортсменів, які стурбовані тим, що на час Євро-2012 бази їх підготовки закриваються, незважаючи на те, що досі не затверджено плану їхнього відновлення та подальшого розвитку.

Віце-спікер наголосив, що ситуація, яка склалася у зв’язку із загрозою безвідновного знищення спортивних об’єктів малого державного підприємства «Тенісні корти» та держпідприємства "Льодово-тренувальний каток «Крижинка» на території НСК «Олімпійський», є критичною, зважаючи на те, що роботи з їх руйнування вже розпочато. М.ТОМЕНКО також нагадав, що такі дії суперечать вимогам законодавства, зокрема, Закону України «Про фізичну культуру і спорт» та Постанові Верховної Ради «Про недопущення закриття та перепрофілювання закладів фізичної культури і спорту, баз олімпійської та паралімпійської підготовки, фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, лікувально-фізкультурних закладів».

У своєму запиті М.ТОМЕНКО зазначив, що Міністерство у справах сім`ї, молоді та спорту мотивує необхідність знищення тенісних кортів та льодової ковзанки вимогами УЄФА щодо «зони гостинності» навколо стадіону, де проводитимуться матчі чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Натомість, представники Міністерства обіцяють відновлення або створення нових спортивних об’єктів відповідного профілю. «На жаль, ці обіцянки не мають практичного підгрунття, адже відновлення чи створення таких об’єктів наразі не передбачено жодною державною програмою», - наголосив він. «При цьому не викликає сумнівів як необхідність урахування вимог УЄФА, так і незаконність безвідновного знищення спортивних об’єктів», - додав М.ТОМЕНКО.

Заступник голови ВР попросив прем’єр-міністра призупинити дії щодо знищення спортивних об’єктів МДП «Тенісні корти» та ДПЛТК «Крижинка» до затвердження програм їх відновлення або будівництва нових об’єктів відповідного профілю із визначенням необхідних обсягів та джерел фінансування.