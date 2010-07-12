Роббен поскаржився на суддівство у фіналі ЧС-2010

Нападаючий збірної Голландії з футболу Ар’єн Роббен поскаржився на суддівство у фінальному матчі чемпіонату світу з Іспанією (0:1). За словами Роббена, в другому таймі головний арбітр зустрічі англієць Говард Вебб мав видалити з поля іспанця Карлеса Пуйоля, який порушив проти нього правила, повідомляє Лента.руз посиланням на Reuters.

Епізод, про який нагадав голландець, відбувся в другій половині другого тайму. Роббен намагався втекти до воріт іспанців, зберіг м`яч у єдиноборстві з Пуйолем, але потім його випередив воротар Ікер Касільяс. За словами нападаючого, Пуйоль порушував правила, і Вебб повинен був показати йому жовту картку. До цього моменту в іспанця вже було попередження.

Роббен додав, що матч рівня фіналу чемпіонату світу повинен обслуговувати арбітр світового класу. За словами голландця, який підкреслив, що дуже ретельно підбирає слова, у фіналі ЧС-2010 цього не було.

Єдиний гол у вирішальному матчі чемпіонату світу на 28-ій хвилині додаткового часу забив іспанець Андрес Іньєста. На 20-ій хвилині овертайму голландці залишилися в меншості, коли за другу жовту картку був видалений Джон Хейтінга.