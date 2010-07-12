ФІФА назвала найкращого гравця ЧС-2010

Кращим гравцем чемпіонату світу із футболу-2010 назвали гравця збірної Уругваю і форварда мадридського "Атлетіко" Дієго Форлана. Про це повідомляється на сайті ФІФА.

У матчах збірної Уругваю на чемпіонаті Форлан забив п`ять голів, зокрема один в поєдинку зі збірною Німеччини за третє місце (Уругвай поступився німцям 2:3). Футболіст також відзначився двома голами в матчі із збірною ПАР на груповому етапі.

Серед номінантів на звання кращого гравця раніше були названі іспанці Андрес Іньєста, Хаві і Давид Вілья, голландці Веслі Снейдер і Ар’єн Роббен, німці Бастіан Швайнштайгер і Месут Езіл, аргентинець Ліонель Мессі і гравець збірної Гани Асамоа Г’ян.

Форлан також опинився серед претендентів на "Золоту бутсу" разом з Веслі Снейдером, Давидом Вільєю і Томасом Мюллером. Останній і одержав трофей. Мюллер, крім того, був названий найкращим молодим гравцем чемпіонату.

"Золоту рукавичку" кращому воротареві отримав капітан іспанської збірної Ікер Касільяс, який не пропустив жодного м`яча на етапі плей-офф.

Нагадаємо, Іспанія вийшла у фінал першості 2010 року і вперше стала чемпіоном світу, 11 липня обігравши Нідерланди з рахунком 1:0.

Лента.ру