Христос з Ріо прийняв наступний чемпіонат світу з футболу (фото)

Після закінчення фінального матчу чемпіонату світу з футболу в ПАР біля підніжжя статуї Христа-Спокутувача в Ріо-де-Жанейро з`явився гігантський транспарант "Ласкаво просимо - чемпіонат світу 2014", повідомляє РІА “Новости”.

За даними мерії Ріо, 25-метрове полотнище біля підніжжя всесвітньо відомого монумента на горі Корковаду стало своєрідним жестом, яким мешканці Ріо прийняти естафету проведення чемпіонату світу з футболу, який в 2014 році пройде в Бразилії.

Відомо, що матчі Чемпіонату-2014 відбудуться в 12 бразильських містах, але порядок ігор ще не визначений. Влада Ріо сподівається, що честь прийняти фінальну гру світової першості випаде легендарному стадіону "Маракана" в Ріо-де-Жанейро.

Статуя Христа заввишки 38 метрів розташована на горі Корковаду на висоті 709 метрів.

Як повідомляв УНІАН, учора визначився володар найпрестижнішого футбольного трофею світу. ЧС-2010 виграла збірна Іспанії. Результат фінального поєдинку Нідерланди - Іспанія - 0:1, долю матчу вирішив єдиний гол Андреса Іньєсти, забитий у другому екстра-таймі (116-а хвилина).