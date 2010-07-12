У турнірі з хокею на траві грали по 3 команди з Росії і України

Міжнародний турнір з хокею на траві на Кубок «Еко-продукт» відбувся у Сумах.

Як передає кореспондент УНІАН, у змаганнях взяли участь 6 дитячих команд – по три українські та російські клуби.

За регламентом змагань, кожна команда, яка вийшла на спортивний майданчик, зіграла по 5 ігор. За найбільшою кількістю набраних очок визначали і переможця.

Найцікавішим видався фінальний поєдинок «Сумчаночки» з командою «Дельфін» із Нижнього Новгорода: росіянки виграли у господарів турніру з рахунком 7:1 і здобули перше місце. На шостому, останньому місці опинилася команда «Дружба» із Сум, на п’ятому – друга команда «Зміна» з Анапи, четверте дісталось сумським динамівкам, а третє – першій команді «Зміна» з Анапи.

Наступного року Суми знову прийматимуть ці змагання.