Іспанський фан намагався надіти шапку на Кубок світу з футболу

За декілька хвилин до початку фінального матчу чемпіонату світу між збірними Нідерландів і Іспанії на поле вибіг уболівальник і намагався надіти шапку на Кубок світу, виставлений на футбольному полі.

Службі безпеки вдалося зупинити фаната.

Уболівальник, який вибіг на поле, є жителем Іспанії і відомий під ім`ям Джіммі Джамп. Це не перша подібна витівка фаната. 4 липня 2004 року — на фіналі чемпіонату Європи з футболу він, одягнений в чорну футболку з написом Jimmy Jump і червону каталонську шапку-барретину, вибіг на поле і запустив у Луїша Фігу прапором клубу «Барселона» на знак несхвалення його переходу в мадридський «Реал». У 2007 році у фіналі Ліги чемпіонів він пробіг повз гравців «Мілана» і «Ліверпуля».

Газета.ру